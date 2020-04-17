Звезда шоу “Мамахохотала“ рассказала о пасхальных традициях.

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В этом году празднование Пасхи для многих из нас будет не совсем типичным. Из-за карантина мы вынуждены отмечать праздник дома. Но этот факт никак не должен нас расстраивать – считает актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Ирина Хоменко. Она поделилась, как будет отмечать Пасху в этом году, и какие пасхальные традиции есть в ее семье.

Ира, как ты планируешь отмечать Пасху с семьей? И насколько непривычен для тебя формат праздника в этом году?

С семьей планируем отмечать Пасху также, как и в прошлом году. Мы возьмем мою маму, и всей семьей поедем к родителям мужа – у них и будем отмечать Пасху. Так мы делаем уже много лет. Единственное, что изменится – мы не пойдем рано утром в церковь святить паски. Накануне мы с сыном Дамиром красим яйца, печем паски – сын помогает мне их декорировать. Обычно, мы приезжаем в субботу с уже приготовленными вкусностями. В этом году вместо церкви мы просто соберемся во дворе (у родителей мужа частный дом). Я узнала, какие молитвы нужно читать, когда святишь паску – уже распечатала себе их в нескольких экземплярах! Плюс – у нас есть святая вода, которой мы все вместе покропим одежду и близких.

Это семейная традиция – всегда встречать Пасху с родителями?

Да, к тому же наши родители сидят в изоляции. Они говорят нам, какие продукты им нужно купить, а мы им привозим. Поэтому в том, что у них все хорошо, мы уверены.

Актриса Ирина Хоменко рассказала, как будет праздновать Пасху пресс-служба

Что делаете обычно, когда нет карантина в этот день?

Мы каждый год на Пасху ходим в церковь! Даже когда я была беременна, и когда Дамиру было всего 4-5 месяцев, мы тоже ходили святить паски в этот день. Ни одного года не пропускали никогда! Накануне мы три дня постимся, стараемся причащаться – хотя это получается не всегда. Также мы всегда с Дамиром печем паски – никогда их не покупаем. Яйца мы всегда красим в натуральных красителях: шелуха от лука, чай каркаде, черника и кропива. С утра у нас традиция, как и у всех: есть пасочку, биться яйцами. Обычно, Дамир вместо нас всех бьется яйцами, а потом мы все эти яйца едим (смеется). Я такой же была в детстве – всегда хотела выйти победителем!

Актриса Ирина Хоменко рассказала, как будет праздновать Пасху пресс-служба

Чтобы ты хотела пожелать всем украинцам накануне празднования Пасхи?

Я желаю нам всем не терять оптимизма – все будет хорошо! Давайте помнить о том, что церковь – это всего лишь помещение. Главное – то, что у нас в сердце, какая вера живет в нас. Поэтому, советую сделать так же, как и я: зажгите свечки, найдите правильные молитвы, возьмите святую воду (а если такой нет, то любая вода подойдет). Помните, что главное – вера. И всех с наступающей Пасхой!

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