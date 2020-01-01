Медицинская драма "Акушерка": кто сыграл в сериале

Премьера сериала состоится 20 апреля на телеканале СТБ.

Акушерка: кто сыграл в сериале пресс-служба

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20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы “Акушерка“. Генеральным продюсером выступила Галина Балан-Тимкина, шоураннер нашумевшего сериала “Тайная любовь“.

Главную роль в “Акушерке“ сыграла звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Кого же еще мы увидим в сериале?

Фатима Горбенко – украинская актриса, сыгравшая в 50 фильмах. Исполнила роль жены вице-губрнетора Елены Кореневой в сериале «Крепостная», а также роль Гелены в фильме «Гетман». В «Акушерке» Фатима сыграла главврача роддома, акушера-гинеколога Татьяну Скворцову, которая спасает рожениц и новорожденных.

Фатима Горбенко пресс-служба

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Александр Ефремов – беларуский актер театра и кино. Дебютировал в 2007 году в детективном сериале «Ваша честь». И уже имеет более 70 работ в кино. В «Акушерке» исполнил роль мужа Татьяны – писателя Игоря Скворцова.

Александр Ефремов пресс-служба

Ольга Морозова – актриса театра и кино, сыгравшая в более 50 проектах. В сериале мы увидим Ольгу в роли лучшей подруги Татьяны и коллеги – Аллы.

Ольга Морозова пресс-служба

Андрей Мостренко – актер театра и кино, на его счету более 50 работ. Андрей в «Акушерке» сыграл охранника загородного комплекса Дмитрий – именно он стал свидетелем операции, которую проводила Татьяна.

Андрей Мостренко пресс-служба

Николай Боклан – заслуженный артист Украины, сыгравший в более 130 проектах. Также Боклан известен и как артист дубляжа. В «Акушерке» Николай сыграл коллегу Татьяны – Васильича.

Николай Боклан пресс-служба

Сергей Дзялик – актер театра и кино, который имеет на своем счет 40 работ.

Сергей Дзялик пресс-служба

В «Акушерке» зритель увидит Сергея в роли бизнесмена Глеба Никифорова, жена которого умерла при родах.

Ранее мы писали, как сложилась личная жизнь героев шоу “Холостяк“.

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