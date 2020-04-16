Короткий словарь стильных украинских слов от эксперта шоу “Богиня шопинга”
Леонид Мартынчик изучал украинскую народную одежду в университете Франка, поэтому эксперт знает названия всех аутентичных элементов гардероба. Однако эти знания могут быть полезны и всем тем, кто просто интересуется стилем и историей становления моды собственного народа.
Читай также: Еще короче: ТОП-7 самых модных мини-юбок весенне-летнего сезона 2020
Женщины в Украине всегда много внимания и времени уделяли своему внешнему виду и были чрезвычайно изобретательными в создании стильных элементов одежды и аксессуаров.
Леонид Мартынчик составил небольшой словарь стильных украинских слов из прошлого, чтобы больше людей могли коснуться нашей модной истории.
- “Маринарка” – пиджак
- “Мешти” – туфли
- “Димка” – юбка
- “Кошуля” – рубашка
- “Горсет” – жилет
- “Підтичка” – длинное легкое платье
- “Обцас” – каблук
- “Торебка” – сумка
- “Крайка” – пояс
- “Кульчики” – сережки
А уже с современной терминологией и модным сленгом Леонид Мартынчик знакомит телезрителей в реалити-шоу “Богиня шопинга” с понедельника по пятницу в 17:30 на телеканале ТЕТ.
Ранее мы показали эволюцию стиля и имиджа Эммы Уотсон.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил