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Короткий словарь стильных украинских слов от эксперта шоу “Богиня шопинга”

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Эксперт реалити-шоу Леонид Мартынчик составил небольшой словарь стильных украинских слов из прошлого.
Короткий словарь стильных украинских слов от эксперта шоу “Богиня шопинга”
Короткий словарь стильных украинских слов от эксперта шоу “Богиня шопинга”
пресс-служба

Леонид Мартынчик изучал украинскую народную одежду в университете Франка, поэтому эксперт знает названия всех аутентичных элементов гардероба. Однако эти знания могут быть полезны и всем тем, кто просто интересуется стилем и историей становления моды собственного народа.

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Женщины в Украине всегда много внимания и времени уделяли своему внешнему виду и были чрезвычайно изобретательными в создании стильных элементов одежды и аксессуаров.

Леонид Мартынчик составил небольшой словарь стильных украинских слов из прошлого, чтобы больше людей могли коснуться нашей модной истории.

Леонид Мартынчик
Леонид Мартынчик
пресс-служба

  • “Маринарка” – пиджак
  • “Мешти” – туфли
  • “Димка” – юбка
  • “Кошуля” – рубашка
  • “Горсет” – жилет
  • “Підтичка” – длинное легкое платье
  • “Обцас” – каблук
  • “Торебка” – сумка
  • “Крайка” – пояс
  • “Кульчики” – сережки

А уже с современной терминологией и модным сленгом Леонид Мартынчик знакомит телезрителей в реалити-шоу “Богиня шопинга” с понедельника по пятницу в 17:30 на телеканале ТЕТ.

Ранее мы показали эволюцию стиля и имиджа Эммы Уотсон.

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Теги: Богиня шопинга, словарь
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
крымчанин  (аноним)  16.04.2020, 15:58
Оценка:  0
крымчанин
Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России.
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