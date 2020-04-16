Короткий словарь стильных украинских слов от эксперта шоу “Богиня шопинга”

Эксперт реалити-шоу Леонид Мартынчик составил небольшой словарь стильных украинских слов из прошлого.

Леонид Мартынчик изучал украинскую народную одежду в университете Франка, поэтому эксперт знает названия всех аутентичных элементов гардероба. Однако эти знания могут быть полезны и всем тем, кто просто интересуется стилем и историей становления моды собственного народа.

Читай также: Еще короче: ТОП-7 самых модных мини-юбок весенне-летнего сезона 2020

Женщины в Украине всегда много внимания и времени уделяли своему внешнему виду и были чрезвычайно изобретательными в создании стильных элементов одежды и аксессуаров.

Леонид Мартынчик составил небольшой словарь стильных украинских слов из прошлого, чтобы больше людей могли коснуться нашей модной истории.

Леонид Мартынчик пресс-служба

“Маринарка” – пиджак

“Мешти” – туфли

“Димка” – юбка

“Кошуля” – рубашка

“Горсет” – жилет

“Підтичка” – длинное легкое платье

“Обцас” – каблук

“Торебка” – сумка

“Крайка” – пояс

“Кульчики” – сережки

А уже с современной терминологией и модным сленгом Леонид Мартынчик знакомит телезрителей в реалити-шоу “Богиня шопинга” с понедельника по пятницу в 17:30 на телеканале ТЕТ.

Ранее мы показали эволюцию стиля и имиджа Эммы Уотсон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram