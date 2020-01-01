Актрисы "Женского Квартала" назвали коронные блюда и рассказали о планах на Пасху

Звезды студии "Квартал 95" признались, как отметят Пасху на карантине.

Читай также: Салаты на Пасху 2020: ТОП-7 праздничных рецептов (с фото) Звезды студии “Квартал 95“ рассказали, чем побалуют себя в праздник Пасхи, и как проведут день в связи с карантином. Звезды студии “Квартал 95“ рассказали, чем побалуют себя в праздник Пасхи, и как проведут день в связи с карантином.

Вера Кекелия займется аджикой

“Так как у нас грузино-украинская семья, то на любой праздник – и Пасха не исключение – у нас всегда на столе запеченная целая курица в духовке, грузинская мамалыга с сыром сулугуни и, конечно же, свежеприготовленная аджика. Это просто must have на нашем праздничном столе. Обычно мы проводили этот день с семьей. Раньше старались всегда поехать к родителям на Пасху. В этом году поздравим их по видеосвязи. Конечно же, мы будем дома. Испечем пасхальный пирог, возможно, еще запечем рыбу и приготовим картошку пюре“.

Вера Кекелия и Роман Дуда пресс-служба

Екатерина Никитина устроит бои яйцами

“В принципе, на Пасху у нас стол не особо изысканный, а, наоборот, самый простой, настоящий, украинский. Мы всегда сами печем паски, обязательно делаем красивые крашанки. На столе точно есть домашняя колбаска, сальцо, а еще тушеная картошечка с мясом. Моя прабабушка Женя всегда ее готовила, и мы продолжаем эту традицию. Каждую Пасху мы собираемся на завтрак всей семьей у бабушки. Причем пока все не сядут за стол, есть никто не начинает. Кстати, в последние годы Пасху мы встречаем в вышиванках. Так праздник становится еще более душевным. В этом году, разумеется, как и большинство украинцев, мы будем праздновать дома самым узким кругом. Это папа, мама, я и младший брат. Мы живем в частном доме, поэтому, думаю, папа приготовит еще и шашлык по своему особому рецепту. А после праздничного стола мы устроим бои яйцами. Для этого на поляне нужно выкопать ямку и по очереди скатывать туда яйца. Чей “снаряд“ окажется самым крепким, тот и победитель“.

Екатерина Никитина с семьей пресс-служба

Валерия Товстолес не представляет Пасху без окрошки

“В этот праздник на нашем столе, помимо паски и крашанок, всегда есть балык, много свежих овощей, а еще окрошка! Это наша семейная традиция – готовить окрошку именно на Пасху. А еще каждый год я с моим женихом ходим в церковь, где освящаем пасочки. Правда, один раз я приготовила их, мягко скажем, не очень вкусными, и с тех пор мы покупаем или заказываем в ресторане - причем самые разнообразные, с оригинальными начинками. Кстати, в этом году уже заказали пасочки на дом. Осталось только приготовить окрошку, ну и, конечно, сделать крашанки. Думаю, в воскресенье мы встанем как обычно рано, чтобы посмотреть службу онлайн и окунуться в атмосферу праздника. А потом будем сидеть на балкончике с нашими четвероногими друзьями и наслаждаться весной. Главное – не забывать, что праздник всегда в душе“.

Лера Товстолес дома пресс-служба

Александра Машлятина приготовит крабовый салат

“Любой праздник для меня - не праздник, без салата с крабовыми палочками. Да-да, именно этот майонезный. Но я ещё люблю добавлять в него свежий огурчик. А вообще я считаю, что такие праздники, как Пасха и Рождество, просто необходимо проводить в кругу семьи. Обычно, мы собираемся всей роднёй у бабушки. Все приносят свои пасочки и участвуют в серьёзных баталиях, проверяя, “чьё яйцо сильнее“. К сожалению, из-за карантина, такой большой компанией мы не будем собираться. Я проведу этот день только с родителями и бабушкой. А вот с остальными родственниками встретимся, надеюсь, уже совсем скоро, когда карантин закончится“.

Саша Машлятина с родителями пресс-служба

Марта Адамчук сделает пасхальное украшение своими руками

“Коронным блюдом на праздничном столе в нашей семье всегда были крашанки, приготовленные бабушкой или мамой особым способом. Они красили яйца в разные цвета с помощью отваренных овощей. Также у нас была хорошая традиция собирать накануне Пасхи корзинку. Это дело доверяли только мне, как и поход в церковь с дедушкой. Мы выходили рано утром, в 4-5 часов, и обязательно на голодный желудок, потому что первым завтраком в этот праздничный день должна была быть освящённая в церкви пища. Я скучаю по этим традициям. Ведь последние несколько лет мне не удавалось приехать на Пасху к родителям. А в этом году праздник будет совершенно особым... Покупные паски я не очень люблю, ведь привыкла, что они должны быть испечены бабушкой в ​​печи. Но думаю, праздничное настроение я себе все же сделаю, наварив яиц по рецепту родных или, например, сделав собственноручно пасхальное украшение на входной двери“.

Марта Адамчук с родителями и племянниками пресс-служба

Лали Эргемлидзе закажет куличи в любимом ресторане

“В гастрономическом плане я очень спокойно отношусь к праздничному столу на Пасху. На моем столе всегда есть пасхальный кулич, крашанки, ну и вино. Холодец, буженина, кровянка -абсолютно не моя тема, этого на моем столе не бывает. Саму паску я обычно покупаю или заказываю в ресторанах, ну а крашанки делаю, конечно, сама. Моя мама очень вкусно готовит, и на Пасху всегда был разносол. Пару раз мой муж даже сам готовил пасхальный кулич и это было изумительно вкусно! Но вот в церковь святить корзину с продуктами я не хожу и никогда не ходила, куличи не пекла и не постилась. В этом году собраться вместе не получится, но есть скайп и zoom. Я уже заказала куличи в моём любимом ресторане. В церковь, естественно, не собираюсь и проведу этот день наслаждаясь компанией мужа и доченьки, как и ранее прошедшие 4 недели на карантине“.

Лали Эргемлидзе пресс-служба

Анастасия Оруджова устроит дегустацию разных пасочек

“В плане праздничного стола на Пасху наша семья – супер-традиционная. То есть, это яйца, колбаса, свежие овощи, холодец. А ещё моя родственница Мила готовит просто невероятный крабовый салат, который повторить невозможно. Короче, мы с сестрой на праздниках жестко боремся за этот волшебный салат. Разумеется, как и у многих, у нас тоже есть семейный рецепт паски, но мне мама и сестра пока его не раскрывают. Потому что я ещё никогда не бралась печь паски. А вот поесть мамины и сёстры -это я с удовольствием! Вообще, Пасха в моем подсознании — это самый светлый и семейный праздник! Когда родные обязательно рядом, а еще очень вкусная еда с обязательной дегустацией разных пасок и принятием решения, чьи же самые вкусные. В этом году из-за карантина родные хоть и будут онлайн, но остальные же составляющие останутся“.

Анастасия Оруджова пресс-служба

Анастасия Евтушенко уйдет в горы

“В этот светлый праздник, кроме, естественно, самой пасочки и крашанок, наша семья всегда готовит печеночный торт и окрошку. Также из коронных блюд – сладкая Пасхальная грудка и шовдарь. Вообще есть масса вариантов приготовления этого деликатеса из сырого свиного мяса. Например, закарпатцы начинают мариновать шовдарь еще за месяц до Пасхи, ну или хотя бы за несколько дней. После этого мясо вываривают (чтобы вывести ненужную соль), ну а потом коптят холодным копчением на дровах фруктовых деревьев. Для меня вообще праздничный стол в этот день ассоциируется в основном с этими тремя блюдами - домашняя паска, крашанки и шовдарь. Ну и еще закарпатское вино. В этом году, слава Богу, впервые за столь долгое время я оказалась дома в Закарпатье. Поэтому этот праздник встречу с родными и близкими. Собираюсь еще сходить в горы, где нет ничего, что могло бы напоминать о пандемии“.

Настя Евтушенко с женой брата пресс-служба

Элина Мбани впервые решится на холодец

“Это будет вторая Пасха в жизни, которую я, к сожалению, буду праздновать вдали от родного дома. Первый раз это было в прошлом году, когда праздник совпал с репетициями «Женского Квартала». Но я не расстраиваюсь, ведь, как только карантин закончится, мы все вернемся к привычной жизни и сможем встретиться со всеми близкими и друзьями. Обычно на Пасху мы с мамой наготавливаем много разнообразных вкусностей – и холодец варим, и голубцы лепим. И вот в этом году я решила первый раз в жизни сама испечь паску! А еще приготовить холодец по маминому рецепту. Поэтому пожелаю себе удачи, чтобы у меня все получилось (улыбается)“.

Элина Мбани пресс-служба

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