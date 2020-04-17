"Холостяк-10": Кто покинул проект в седьмом выпуске
В пятницу, 17 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоялся седьмой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
Читай также: “Не верю в пандемию“: Первая победительница “Холостяка“ высказалась о коронавирусе
В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк решил оставить всех участниц на проекте. Так, по возвращению в Украину из Таиланда восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка.
В новом эфире от 17 апреля Холостяк принял решение провести неделю под одной крышей с участницами. Алина предложила Максу помощь в распаковке чемодана. А Настя вместе с мужчиной приготовила для всех блины.
Позже Дана решила уединится с Максом и подарила ему футболку. А вечером Холостяк вместе с Олей, Викой и Дашей отправились в домашний кинотеатр. Оля призналась, что у нее больше нет чувств к главному герою шоу и добровольно решила уйти из проекта.
На следующий день Холостяк отправился на пробежку вместе с Алиной.
Также Холостяк предложил устроить тематическую вечеринку. У каждой девушки будет свой особенный образ. Однако образы для для всех участниц Макс доверил подобрать Дане с Алиной.
Читай также: Квиткова и Добрынин рассказали о “Холостяке“, фаворитке 10 сезона и свадьбе
Так, Макс стал цыганским бандитом, Аня - монашкой, Дана - героиней сериала “Острые козырьки“ Грейс, Настя превратилась в Барби, Даша стала женщиной-кошкой, Алина - Роксоланой, Вика стала Мальвиной, а Кристина - ангелом.
Кроме того, на вечеринке появились таинственные гости - друзья главного героя и участниц. А к Алине приехала мама.
Перед церемонией роз Макс пообщался с Кристиной и Настей. Холостяк дал девушкам по 25 тысяч гривен, чтобы они организовали свидания своей мечты. А на церемонии Макс попрощался с Аней.
Смотрите анонс седьмого выпуска “Холостяка“ от 17.04.2020:
Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил