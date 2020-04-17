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"Холостяк-10": Кто покинул проект в седьмом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивили участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск
instagram.com/flymax305

В пятницу, 17 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоялся седьмой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк решил оставить всех участниц на проекте. Так, по возвращению в Украину из Таиланда восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

В новом эфире от 17 апреля Холостяк принял решение провести неделю под одной крышей с участницами. Алина предложила Максу помощь в распаковке чемодана. А Настя вместе с мужчиной приготовила для всех блины.

Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Скриншот

Позже Дана решила уединится с Максом и подарила ему футболку. А вечером Холостяк вместе с Олей, Викой и Дашей отправились в домашний кинотеатр. Оля призналась, что у нее больше нет чувств к главному герою шоу и добровольно решила уйти из проекта.

Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Скриншот

На следующий день Холостяк отправился на пробежку вместе с Алиной. 

Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Скриншот

Также Холостяк предложил устроить тематическую вечеринку. У каждой девушки будет свой особенный образ. Однако образы для для всех участниц Макс доверил подобрать Дане с Алиной.

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Так, Макс стал цыганским  бандитом, Аня - монашкой, Дана - героиней сериала “Острые козырьки“ Грейс, Настя превратилась в Барби, Даша стала женщиной-кошкой, Алина - Роксоланой, Вика стала Мальвиной, а Кристина - ангелом.

Кроме того, на вечеринке появились таинственные гости - друзья главного героя и участниц. А к Алине приехала мама.

Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Холостяк 2020 смотреть 7 выпуск онлайн
Скриншот

Перед церемонией роз Макс пообщался с Кристиной и Настей. Холостяк дал девушкам по 25 тысяч гривен, чтобы они организовали свидания своей мечты. А на церемонии Макс попрощался с Аней.

"Холостяк-10": Кто покинул проект в седьмом выпуске
Скриншот

Смотрите анонс седьмого выпуска “Холостяка“ от 17.04.2020:

Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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