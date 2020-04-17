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"Холостяк-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивят участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск
instagram.com/flymax305

В пятницу, 17 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится седьмой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк решил оставить всех участниц на проекте. Так, по возвращению в Украину из Таиланда восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что в новом эфире от 17 апреля Холостяк примет решение провести неделю под одной крышей с участницами. Макс захочет исполнит желание всех девушек, и для этого он попросит их описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной.

Смотрите анонс седьмого выпуска “Холостяка“ от 17.04.2020:

Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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