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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпразднуют свадьбу в Европе - СМИ

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Стало известно, когда и где пройдет свадебная церемония Дженнифер Лопес и ее бойфренда-бейсболиста.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпразднуют свадьбу в Европе - СМИ
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпразднуют свадьбу в Европе - СМИ
GettyImages

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес сыграют свадьбу сразу же после окончания карантина. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.

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Как сообщает издание, Лопес и Родригес планировали пожениться летом 2020 года в Италии. Однако влюбленные приняли решение отложить церемонию из-за пандемии коронавируса. По словам инсайдера, свадьба пары состоится сразу же после окончания карантина в кругу самых близких.

“Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса, но Джей Ло хочет выйти замуж за Родригеса вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет выйти за него замуж и отпраздновать их любовь перед своей семьей и близкими друзьями“, - говорит источник.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
GettyImages

Ранее сообщалось, что ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес.

 

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivona bigmir)net

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