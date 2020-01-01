Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпразднуют свадьбу в Европе - СМИ

Стало известно, когда и где пройдет свадебная церемония Дженнифер Лопес и ее бойфренда-бейсболиста.

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес сыграют свадьбу сразу же после окончания карантина. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.

Читай также: 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в смелой фотосессии

Как сообщает издание, Лопес и Родригес планировали пожениться летом 2020 года в Италии. Однако влюбленные приняли решение отложить церемонию из-за пандемии коронавируса. По словам инсайдера, свадьба пары состоится сразу же после окончания карантина в кругу самых близких.

“Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса, но Джей Ло хочет выйти замуж за Родригеса вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет выйти за него замуж и отпраздновать их любовь перед своей семьей и близкими друзьями“, - говорит источник.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес GettyImages

Ранее сообщалось, что ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​