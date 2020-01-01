ТОП-5 захватывающих фильмов: Подборка от Маши Ефросининой

Ведущая назвала пятерку любимых картин, которые она пересмотрела, занимаясь кардио на дорожке.

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина решила в соцсети рассказать о своих самых любимых фильмах. Звезда подсказала фанам, что посмотреть на карантине.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пятерку интересных кинолент. Маша заявила, что пересмотрела их во время тренировки. По словам ведущей, фильмы настолько захватывают, что ее километраж на велотренажере резко увеличился.

“Сегодня ловите список фильмов, которые я пересмотрела, занимаясь кардио на дорожке - они настолько захватывают, что мой километраж увеличился 👌🏻:

- Убежище (2010) - триллер с офигенной Джулианной Мур и очень неожиданной концовкой.

- Джентельмены (2020) - Гая Ричи обожаю. И даже Мэтью Макконехи не бесил:)

-Форд против Феррари (2019) - с винишком под мышкой у мужа - то, что надо!

- Женщины на грани нервного срыва (1988 год) - старик Алмодовар ( мой самый любимый режиссер) про женщин все понял давно! Но как это бесподобно 👌🏻

- Скандал (2020) - Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби и реальная история свержения директора телеканала FOX за сексуальные домогательства сотрудниц! Ода небольшой победе женщин над тотальным сексизмом!

Смотрите на здоровье и советуйте ваши находки 🙏🏻 С этими подъеданиями дома, чувствую, тарахтеть мне ещё на дорожке и тарахтеть 😒“, - написала Ефросинина.

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Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем.

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