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"Голос країни-10": Где и когда смотреть четырнадцатый выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, что покажут 19 апреля вместо прямых эфиров.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть четырнадцатый выпуск
"Голос країни-10": Где и когда смотреть четырнадцатый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 19 апреля, состоится спецвыпуск вокального проекта “Голос країни-10“. Так, как из-за карантина прямые эфиры перенесли на неопределенный строк, канал 1+1 принял решение показать на Пасху самые яркие выступления всех сезонов.

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Уже известно, что в спецвыпуске зрители увидят Веру Кекелию, TAYANNA, Laud и много других участников слепых прослушиваний.

Отметим, что в прошлом выпуске стали известны все имена участников прямых эфиров:

  • Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.

Команда MONATIK
Команда MONATIK
instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Команда Dan Balan
Команда Dan Balan
instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Команда ПТП и NK
Команда ПТП и NK
instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.

Команда Тины Кароль
Команда Тины Кароль
instagram.com/goloskrainy_official

Суперфинал проекта “Голос країни-10“ состоится в воскресенье, 26 апреля в диджитал-формате. А все средства, полученные от голосования зрителей, пойдут на покупку защитных костюмов и респираторов для украинских врачей.

Смотрите анонс четырнадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 19.04.2020:

Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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