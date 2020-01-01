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"Шизилюбовь": Анна Тринчер выпустила клип о расставании с бойфрендом

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8 апреля звезды сериала "Школа" Анна Тринчер и Богдан Осадчук объявили о расставании.
"Шизилюбовь": Анна Тринчер выпустила клип о расставании с бойфрендом
"Шизилюбовь": Анна Тринчер выпустила клип о расставании с бойфрендом
Скриншот из видео

В среду, 8 апреля, украинская актриса и певица, участница “Детского Евровидения 2015“ и суперфиналистка “Голоса страны“ Анна Тринчер объявила о разрыве со звездой сериала “Школа“ Богданом Осадчуком. В этот день пара могла бы отметить вторую годовщину отношений.

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А спустя неделю Тринчер выпустила эмоциональный клип на трек “Шизилюбовь“. Премьера видео состоялась на официальном ютуб-канале исполнительницы. В свежей видеоработе артистка решила показать, что чувствует человек после расставания. Автором текста и музыки выступила сама Анна.

“Эта песня – как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдёт местечко в сердце каждого, кто любил..“, - говорится в описании клипа.

Напомним, ранее звезда “Школы“ Анна Тринчер презентовала клип с актерами сериала.

 

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Теги: Анна Тринчер
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Источник: Ivona bigmir)net

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