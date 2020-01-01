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"Дома": Потап в новом клипе показал, как не "сойти с ума" на карантине

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В новой видеоработе рэпер показал, что даже в четырех стенах можно найти развлечения.
"Дома": Потап в новом клипе показал, как не "сойти с ума" на карантине
"Дома": Потап в новом клипе показал, как не "сойти с ума" на карантине
instagram.com/realpotap

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) выпустил новый трек о карантине. Артист презентовал клип на композицию “Дома“.

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Премьера видео состоялась в среду, 15 апреля на официальном ютуб-канале Потапа. По словам музыканта, клип сняла и смонтировала его супруга, певица Настя Каменских.

“Дома таааааак скучно иногда,что я сел и накатал тречок,попросил @kamenskux снять клипчик и смонтировать и мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей ,чего и вам желаю!!! HAVE FUN!!! СНЯТО ДОМА!“, - написал рэпер в своем Инстаграм.

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Новым роликом Потап хотел показать, что даже в четырех стенах можно найти способы, как развеселить себя.

“Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя“, - говорится в описании клипа “Дома“.

Ранее сообщалось, что Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком.

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Теги: Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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