Певец GENA VITER рассказал о личной жизни и пережитом ДТП

Артист дал откровенное интервью программе "Життя відомих людей".

Украинский певец GENA VITER показал журналистам канала 1+1 свой загородный дом и троицу любимых ротвейлеров. Также артист раскрыл подробности аварии, из-за которой на семь лет ушел с большой сцены.

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В новом выпуске “Життя відомих людей“ GENA VITER впервые поделился о самом сокровенном. Как оказалось, у него есть внебрачный ребенок, – дочка от студенческого романа. Певец узнал о малышке, когда той уже было пять лет:

“Мне было обидно, что я узнал об этом спустя столько времени! Если бы я узнал об этом раньше, то и жизнь, наверное, сложилась по-другому“.

пресс-служба

Музыкант поддерживает общение с дочерью, она приезжает к нему в гости в Киев из Николаева. Сейчас девушка готовится к поступлению в вуз.

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Отметим, что в начале творческой карьеры GENA VITER зарекомендовал себя как ведущий и телепродюсер. Параллельно он покорял и шоу-бизнес. Однако в 2011 году сделал паузу - певец попал в ДТП. Он ехал со своим братом на день рождения к крестнице, но поздравить лично так и не смог. В его автомобиль врезался грузовой Mercedes, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Пассажиров спасли ремни безопасности. Ушибы и ссадины со временем прошли, а вот сама авария оставила глубокий отпечаток. Артист принимает решение приостановить певческую карьеру и переосмыслить свою жизнь. И только в 2018 году, после знакомства с продюсером Александром Порядченко, возобновляет музыкальную деятельность.

пресс-служба

Кстати, в интервью певец признался, что три года был в браке. Решение расстаться было обоюдным. Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. На данный момент сердце музыканта свободно.

Про крестников, звездную куму Настю Каменских, о первых падениях и взлетах смотрите в большом сюжете ЖВЛ:

Ранее сообщалось, что GENA VITER на период карантина запустил социальный флешмоб.

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