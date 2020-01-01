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ТОП-6 захватывающих фильмов от звезды "Акушерки"

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Актриса Ольга Морозова подсказала, что можно посмотреть на карантине.
ТОП-6 захватывающих фильмов от звезды "Акушерки"
ТОП-6 захватывающих фильмов от звезды "Акушерки"
пресс-служба

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы “Акушерка“ производства Starlight Production. Генеральный продюсер сериала – Галина Балан-Тимкина. Режиссером выступил Анатолий Григорьев. Главную роль в проекте исполнила звезда “Крепостной“ Фатима Горбенко. В роли антагонистки сериала зрители увидят актрису театра и кино Ольгу Морозову. Перед премьерой актриса рассказала о пробах, работе в театре и любви.

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Карантин – время посмотреть и почитать то, на что ранее не было времени. Ольга Морозова советует ТОП-6 интересных и захватывающих картин, которые никого не оставят равнодушным.

Ольга Морозова
Ольга Морозова
пресс-служба

Подмена. Фильм Клинта Иствуда с Анджелиной Джоли в главной роли. Действие фильма происходит в конце 1920-х годов в Лос-Анджелесе и основано на подлинной истории женщины, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не является её сыном. Отчаявшись добиться возобновления поисков своего сына, она обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, её признают плохой матерью и объявляют помешавшейся.

Остров проклятых. Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Действия картины происходят в клинике для умалишённых в которой исчезает пациентка. Этот инцидент кажется очень странным и федеральные власти принимают решение направить в лечебницу парочку агентов. Два федеральных агента направляются прямиком на остров, где расположено мистическое лечебное заведение. Вот там то и начинается расследование, которое становится всё более и более странным...

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Чтец. Повествование разделено на три отдельные истории, которые постепенно всплывают в памяти престарелого Михаэля Берга. Первая часть, переносит нас в после военную Германию 50-х годов XX-го века, в маленький провинциальный городок. Действия второй части разворачиваются в 60-х годах уже в Берлине. Там Михаэль обучается ремеслу юриста. А третья часть повествования переносит нас уже в 1990-е годы.

Письма памяти. Известная романтическая картина с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях. Ной — симпатичный и обаятельный парень из бедной семьи. Элли — красивая девушка, дочь богатеньких аристократов. Познакомившись в парке, Ной приглашает девушку на свидание, но она ему отказывает. Главный герой не унывает и настойчиво добивается внимания Элли. Однажды девушка понимает, что без ума влюбилась в Ноя. Теперь они вместе проводят незабываемые дни. Но родители девушки против подобных отношений и увозят девушку как можно дальше. Парень пытался найти девушку и писал ей письма, которые не попали в руки возлюбленной. Во время Второй мировой парень отправился на фронт. А Элли вскоре выходит замуж, хоть и не любит своего будущего мужа. Но однажды случайность сводит возлюбленных вместе...

Ольга Морозова
Ольга Морозова
пресс-служба

Далласский клуб покупателей. Сюжет основан на реальной истории техасского электрика Рона Вудруфа, которому в 1986 году диагностировали СПИД. По словам врачей, жить ему оставалось всего полгода. Однако, он не желает мириться со “смертным приговором“ и находит нетрадиционное лекарство способное продлить его жизнь еще ненадолго. Это же средство он продает и другим больным, организовав подпольный бизнес. Однако не все этим довольны. Вскоре им начинает интересоваться Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Главная героиня фильма, Милдред Хейс, осталась практически одна со своим горем: несколько месяцев назад ее старшая дочь была изнасилована и зверски убита неизвестными на почти заброшенной дороге к городку Эббинг. Убийца так и не найден, у полиции нет ни одной зацепки. Этот маленький городок продолжал бы жить спокойно и дальше, а о случившемся благополучно забыли бы еще через какое-то время, но Милдред решила напомнить полиции о ее бездействии. Для этого она арендовала три билборда и разместила на них отповедь местному шерифу.

Ранее звезда “Акушерки” Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени.

 

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Теги: фильмы, Акушерка, Ольга Морозова
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Источник: Ivona bigmir)net

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