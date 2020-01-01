Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира

Комментариев: 0
Узнайте, кто вошел в список самых перспективных рэп-исполнительниц по версии издания Highsnobiety.
Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира
Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира
instagram.com/alyona.alyona.official

Читай также: Бьюти-дива и секси-штучка: Alyona Alyona позабавила Сеть карантинными образами

Популярная украинская исполнительница Алена Савраненко, более известная под сценическим именем Alyona Alyona попала в десятку самых перспективных рэперок мира. Рейтинг составило немецкое издание Highsnobiety.

“На протяжении многих лет Алена Савраненко прошла через множество карьер: от школьного учителя до кассира, она прожила разные жизни, прежде чем обрела известность как одна из звезд рэпа в Украине. Ее нецензурные ролики, в которых показаны сцены катания на водных мотоциклах и чтение рэпа с друзьями, набрали миллионы просмотров, доказывая, что великий рэп действительно может преодолеть языковые барьеры“, - говорится в публикации.

Кроме украинки, в ТОП-10 самых перспективных рэперок вошли: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Alyona Alyona
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь