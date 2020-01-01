Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира

Узнайте, кто вошел в список самых перспективных рэп-исполнительниц по версии издания Highsnobiety.

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Популярная украинская исполнительница Алена Савраненко, более известная под сценическим именем Alyona Alyona попала в десятку самых перспективных рэперок мира. Рейтинг составило немецкое издание Highsnobiety.

“На протяжении многих лет Алена Савраненко прошла через множество карьер: от школьного учителя до кассира, она прожила разные жизни, прежде чем обрела известность как одна из звезд рэпа в Украине. Ее нецензурные ролики, в которых показаны сцены катания на водных мотоциклах и чтение рэпа с друзьями, набрали миллионы просмотров, доказывая, что великий рэп действительно может преодолеть языковые барьеры“, - говорится в публикации.

Кроме украинки, в ТОП-10 самых перспективных рэперок вошли: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.

Напомним, ранее Alyona Alyona попала в список Forbes.

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