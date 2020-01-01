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Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят Вербное воскресенье

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Звездные супруги чтят традиции.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят Вербное воскресенье
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят Вербное воскресенье
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Сегодня, 12 апреля, празднуется Вербное воскресенье. Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали, что несмотря на карантин, они не забывают о традициях этого дня.

Так, на страницах в Инстаграм Катя и Юрий заверили поклонников, что придерживаются обычаев Вербного воскресенья. Ведущие показали в сторис, как “бьют“ друг друга ветками вербы. Наши предки, считали, что таким образом можно отогнать все зло, что может ждать в течение целого года.

Не я бью – верба бьет. С сегодняшнего дня через неделю – Пасха. Счастья, здоровья, всевозможных благ, – сказал в коротком видео Горбунов.

 

Ранее Катя Осадчая поразила Сеть яркими кадрами в купальнике.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Вербное воскресенье
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