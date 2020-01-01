Злата Огневич рассказала о главном минусе карантина

Певица призналась, что самоизоляция повлияла на ее внешний вид.

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Злата Огневич рассказала, как проводит карантин. Дома певица соблюдает режим самоизоляции, но, изменив напряженный график, ей достаточно сложно держать себя в форме. Певица призналась в программе “Светская жизнь“, что поправилась на два килограмма.

Я набрала два килограмма. Я не смогла влезть в свои любимые джинсы. И я так говорю: “Злата, мы ходим мимо холодильника“. Я ничего не покупаю кроме гречки, - говорит Злата.

Артистка говорит, что с началом карантина не сразу смогла наладить свой режим дня. Она до 5 утра смотрела сериалы и документальное кино и не ограничивала себя в гастрономическом удовольствии, что сказалось на ее фигуре.

Ранее Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка.

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