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Слава Каминская с дочкой показали образы из подушек - фото

Комментариев: 1
Вот, чем занимаются селебрити на самоизоляции.
Слава Каминская с дочкой показали образы из подушек
Слава Каминская с дочкой показали образы из подушек
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Среди пользователей Инстаграм стремительно набирает популярность новый флешмоб под названием Pillow challenge. Участники используют подушки вместо одежды, фиксируя их поясом на талии. Украинские селебрити не остались в стороне от этого челленджа. Так, своим “подушечным“ фото поклонников порадовала Слава Каминская.

Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и ее четырехлетняя дочь Лаура для создания стильного лука выбрали красивые подушки, которые перетянули черными поясами, а также не забыли и про модную обувь.

В кадре Слава блистает в темно-серых ботфортах на каблуке, а маленькая Лаура примерила мамины туфли-лодочки пудрового оттенка.

Челенджи — это побочка популярности, - прокомментировала кадр Каминская.

А недавно Слава Каминская записала забавное видео с сыном и дочерью.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, флешмоб, карантин
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.04.2020, 10:57
Оценка:  0
гость
Называйте ей имя правильно Не Слава а Шлюха Каминская
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