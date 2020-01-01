Певица призналась, что пережила кризис в отношениях.

MamaRika рассказала, как едва не рассталась с любимым перед свадьбой Instagram

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MamaRika и Сергей Середа тайно поженились в марте этого года. До этого пара была вместе уже 5 лет, и за это время они пережили сложные моменты. Оказывается, что певица и ее возлюбленный едва не разошлись перед бракосочетанием.

Около полутора лет назад в отношениях MamaRika и Сергея наступил кризис. Из-за потери взаимопонимания они некоторое время жили в разных комнатах под общей крышей. Артистка уверяет, что причиной трудностей стало именно ее поведение.

Нас начало расшатывать кого куда. Здесь я больше начала отрываться от земли. Меня крыло. Я устраивала скандалы. Меня все не устраивало, - вспоминает девушка.

Гармонию между влюбленными возобновила совместная медитация и откровенные диалоги о пережитых обидах, которые позволили им понять истинную ценность чувств: “Мы практиковали. Медитировали, пробовали говорить, прорабатывали обиды друг к другу. Поднимали глубоко все вопросы, почему так. Просто поговорили“.

Ранее MamaRika запостила в Инстаграм интимное фото с мужем.

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