Актер поделился забавной историей.

Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно Instagram

Читай также: Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о ситуации, из-за которой ему стыдно даже спустя годы. По словам звезды, он до сих пор не может смотреть в глаза своему визажисту Джин Блэк.

Так, на телешоу Celebrity IOU Питт вспомнил историю, как визажист гримировала его ягодицы. Женщина работала с Брэдом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма “Легенды осени“. Для съемок одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара.

Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза. До сих пор стыдно, - признался актер.

Ранее мы писали, что у Брэда Питта новая пассия и она само очарование.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​