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Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно

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Актер поделился забавной историей.
Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно
Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно
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Голливудский актер Брэд Питт рассказал о ситуации, из-за которой ему стыдно даже спустя годы. По словам звезды, он до сих пор не может смотреть в глаза своему визажисту Джин Блэк.

Так, на телешоу Celebrity IOU Питт вспомнил историю, как визажист гримировала его ягодицы. Женщина работала с Брэдом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма “Легенды осени“. Для съемок одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара. 

Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза. До сих пор стыдно, - признался актер.

Ранее мы писали, что у Брэда Питта новая пассия и она само очарование.

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Теги: Брэд Питт, актер
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