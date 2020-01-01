Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для медиков

США остается эпицентром вспышки COVID-19.

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США остается лидером по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Голливудские звезды активно помогают бороться с пандемией и жертвуют средства в помощь медикам. Недавно актер Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для работников медицинской сферы.

50-летний голливудский актер вместе с женой Камиллой пожертвовали для медицинских работников 80 тысяч защитных масок. О благотворительном поступке избранница Мэттью Макконахи сообщила в своем Инстаграм. Маски супруги направили для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах.

Они на передовой борьбы с коронавирусом, потому что не могут оставаться дома, защищая нас и подвергая себя опасности. Эти маски жизненно важны для того, чтобы они выполняли свою работу, - написала в публикации Камилла.

Недавно мы писали, что Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса.

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