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Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса

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Певица записала видеообращение.
Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса
Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса
Instagram

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Американская поп-дива Мадонна шокировала поклонников новостью о том, что за сутки COVID-19 унес жизни трех близких ей людей. В своем Инстаграм звезда опубликовала видео, в котором поделилась переживаниями.

Мадонна рассказала, что 9 апреля умерли ее двоюродный брат, телохранитель и коллега, который делал ремиксы на ее треки.

Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита. За последние 24 часа я потеряла трех людей. Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня хватит, – говорит артистка.

К слову, ранее Мадонна пожертвовала один миллион долларов на создание лекарства от коронавируса. Средства звезда отправила в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарства для предотвращения заражения и лечения COVID-19.

Накануне стало известно, что Харви Вайнштейн вылечился в тюрьме от коронавируса.

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Теги: Мадонна, коронавирус, певица
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