Злата Огневич презентовала первую историю любви под названием "Ти обіцяв".

Хрупкая, нежная и в то же время сильная и страстная Злата Огневич умеет удивлять своих слушателей новыми работами.

Читай также: “Везет на подонков“: Злата Огневич откровенно рассказала о неудачах в личной жизни

Хотя звезды всегда стараются “оставлять в тени“ личную жизнь и отношения, Злата Огневич нашла в себе силы поделиться своей историей любви под названием – “Ти обіцяв“.

“В моей жизни была история, когда я встречалась с парнем и через какое –то время узнала, что у него отношения с другой девушкой. И вообще оказалось, что это было его хобби – коллекционирование красивых девушек, так он тешил свое самолюбие. Когда я узнала правду, мне было очень больно, мое сердце разбили. Отношения с этим человеком я до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше“ - делится Злата Огневич.

Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка пресс-служба

Читай также: Я - дочь врача: Злата Огневич обратилась к фанатам из-за коронавируса

Искренность, самые чистые чувства и настоящая любовь с одной стороны, а с другой самолюбие, лицемерие и измена подтолкнули певицы окунуться в творчество и создать новую музыкальную историю. Злата Огневич нашла себя в стихах Андрея Хлывнюка, а ее особое прочтение текста и творческое сочетание музыки очень понравилось лидеру группы Бумбокс.

“Когда Андрей Хлывнюк прислал мне свой стих, я сразу поняла, что это моя история. Я хочу, чтобы каждый из вас смог увидеть что-то свое в этой песне. Любовь близко, не стоит ее искать. Просто живите, чувствуйте и не сдавайтесь!“ - прокомментировала Злата Огневич.

Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка пресс-служба

Певица анонсировала выход трилогии – “Історія мого кохання“, в которую войдут два авторских трека “Ти обіцяв“, “Беги“, и также трек “Гола правда“, который был создан в творческом тандеме с Вадимом Лисицей, Мишей Кошевым и певицей EYRA, которая написала для Златы Огневич трек “Солодка кара“, который собрал уже больше 3 млн. просмотров на YouTube и неоднократно занимал первые места в сервисе TopHit.

Трек доступен на всех музыкальных платформах и на официальном YouTube- канале Златы Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич впервые призналась, кем работала до обретения популярности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.