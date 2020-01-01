Премьеру новой турецкой истории «Ветер любви» состоится 13 апреля в 17:10 на «1+1».

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

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13 апреля в 17:10 на «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Ветер любви» о чувствах, которые стали сильнее жажды мести. Главные роли в сериале исполняют уже известные зрителям канала актеры - звезда «Невесты из Стамбула» Эбру Шахин и Акын Акынозю, исполнитель роли янычара Али в сериале «Великолепный век. Новая правительница».

Предлагаем узнать еще больше интересных фактов об увлекательной турецкой истории на «1+1».

1. Экранизация популярного романа

Сериал «Ветер любви» был создан по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч. Сейчас девушке всего 23 года, однако она уже завоевала любовь читателей родной страны и мира, а за возможность экранизировать ее роман соревновались сразу несколько крупнейших в Турции телекомпаний.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

2. Уникальные локации

В сериале зрители увидят немало кадров, снятых у знаменитой турецкой достопримечательности - моста Малабади. Это невероятной красоты архитектурное сооружение уже почти тысячу лет объединяет берега реки Батман в городе Сильван и занесено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

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Основные съемки проходили в живописном турецком городе Мардин, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Его называют «городом солнца», ведь он приобретает невероятный золотистый окрас, когда солнце отражается на стенах небольших домов с желтого известнякового камня. По предположениям исследователей, история здешних поселений составляет около трех тысяч лет.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

3. Сложные съемочные дни

Актеры рассказывают, что живописные локации сериала особенно сплотили команду и навсегда остались в ТОПе любимых мест. Однако, сам съемочный процесс оказался сложным. Днем температура воздуха была настолько высокой, что жарко было в самой тонкой одежде. А герои сериала должны быть в деловых костюмах и изысканных платьях. Вечером же было наоборот - город становился очень холодным, а пронизывающий ветер мешал работать.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

Напомним, в центре сюжета сериала - история давней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазар Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви"

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4. Саундтрек исполняет главная актриса

Актриса Эбру Шахин не только получила главную роль в сериале, но и исполняет саундтрек. Ее песня называется «Hoşgeldin», что в переводе с турецкого языка значит «добро пожаловать». После выхода сериала на телеэкраны в Турции Эбру начала получать много отзывов от зрителей касательно своего голоса. Актриса говорит, что признание людьми ее вокального таланта делает ее счастливой и вдохновляет развивать свои способности.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

5. Акын Акынозю сменил имидж

До съемок в сериале «Ветер любви» турецкий актер Акын Акынозю носил длинные волосы и был всегда выбрит. Для съемок в драматической истории любви он коротко подстригся и отрастил бороду. Благодаря такой смене имиджа актер органично воплотил в себе образ Мирана Асланбея и получил главную роль. По фотографиям на страницах социальных сетей Акына видно, что новый стиль ему нравится и возвращаться к прошлому он не спешит.

Снят по бестселлеру: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале "Ветер любви" пресс-служба

Ранее мы писали, что звезда “Великолепного века“ призналась, почему оставила сериал.

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