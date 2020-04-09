Артист спел о карантине в негативном ключе и заявил, что его раздражают люди.

С гречкой и самурайским мечом: Рэпер Freel презентовал нетолерантный клип о карантине facebook.com/me.freel

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Украинский рэпер Freel презентовал комический клип на песню “Вірус“ (Кінець світу 2020).

В кадре артист появляется со всеми атрибутами карантина, которые стали мэмами - гречкой, туалетной бумагой и респиратором, кроме того, в кадре Freel забавно кутается в дождевик и рубит невидимых врагов мечом самурая.

В песне рэпер раскритиковал людей, которые хотят быть святыми и умными, хотя “на экране у них сериал “Сваты“. Также артист “прошелся“ по тем, кто слушает глупые песни, живет “желудком“, а также тем, кто тусит на “красных дорожках“. В припеве рэпер фаталистично ставит вопрос: “А что если завтра нас убьет этот вирус?“.

Сейчас все на нервах - кому-то трудно сидеть дома и соблюдать карантин, кто-то боится заразиться коронавирусом, в обществе напряжение. Я решил снять его с помощью комического клипа, - написал музыкант на своей странице в Facebook.

По словам артиста, клип сняли по всем нормам самоизоляции:

Мы строго придерживались дистанции и сняли “карантинный клип“: с гречкой, туалетной бумагой, масками и самурайским мечом - всем необходимым для успешного преодоления пандемии. Мойте гречку с мылом и помните: мы все умрем! Но не сегодня, - отметил Freel.

Ранее мы писали, что Потап написал трогательный трек об окончании карантина.

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