Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Фанаты "Евровидения" смогут выступит в онлайн-шоу "Europe Shine A Light"

Комментариев: 0
Организаторы песенного конкурса хотят создать хор для альтернативного шоу, которое выйдет 16 мая.
Фанаты "Евровидения" смогут выступит в онлайн-шоу "Europe Shine A Light"
Фанаты "Евровидения" смогут выступит в онлайн-шоу "Europe Shine A Light"
eurovision.tv

Во вторник, 31 марта, стало известно, что вместо отмененного “Евровидения 2020“ организаторы конкурса выпустят специальную программу “Europe Shine A Light“. А на днях создатели нового онлайн-шоу заявили, что в нем смогут принять участие не только конкурсанты “Евровидения 2020“, но и фанаты музыкального события. 

Читай также: Джамала примет участие в домашних онлайн-концертах “Евровидения“

Так, на официальном сайте “Евровидения“ объявили, что будет создан огромный хор поклонников конкурса, который в прямом эфире исполнит хит “What's Another Year“ двукратного победителя конкурса Джонни Логана.

Чтобы принять участие в  программе “Europe Shine A Light“ нужно записать видео, где вы исполняете хит Логана, на электронную почту, которая указана на сайте “Евровидения“. Заявки принимаются до 24 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Europe Shine a Light, Евровидение 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь