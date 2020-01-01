Фанаты "Евровидения" смогут выступит в онлайн-шоу "Europe Shine A Light"
Во вторник, 31 марта, стало известно, что вместо отмененного “Евровидения 2020“ организаторы конкурса выпустят специальную программу “Europe Shine A Light“. А на днях создатели нового онлайн-шоу заявили, что в нем смогут принять участие не только конкурсанты “Евровидения 2020“, но и фанаты музыкального события.
Читай также: Джамала примет участие в домашних онлайн-концертах “Евровидения“
Так, на официальном сайте “Евровидения“ объявили, что будет создан огромный хор поклонников конкурса, который в прямом эфире исполнит хит “What's Another Year“ двукратного победителя конкурса Джонни Логана.
Чтобы принять участие в программе “Europe Shine A Light“ нужно записать видео, где вы исполняете хит Логана, на электронную почту, которая указана на сайте “Евровидения“. Заявки принимаются до 24 апреля.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил