Фанаты "Евровидения" смогут выступит в онлайн-шоу "Europe Shine A Light"

Организаторы песенного конкурса хотят создать хор для альтернативного шоу, которое выйдет 16 мая.

Во вторник, 31 марта, стало известно, что вместо отмененного “Евровидения 2020“ организаторы конкурса выпустят специальную программу “Europe Shine A Light“. А на днях создатели нового онлайн-шоу заявили, что в нем смогут принять участие не только конкурсанты “Евровидения 2020“, но и фанаты музыкального события.

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Так, на официальном сайте “Евровидения“ объявили, что будет создан огромный хор поклонников конкурса, который в прямом эфире исполнит хит “What's Another Year“ двукратного победителя конкурса Джонни Логана.

Чтобы принять участие в программе “Europe Shine A Light“ нужно записать видео, где вы исполняете хит Логана, на электронную почту, которая указана на сайте “Евровидения“. Заявки принимаются до 24 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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