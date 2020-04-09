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Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев

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Узнайте, кто вошел в ТОП-10 кинозлодеев Голливуда.
Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
GettyImages

В Сети опубликовали рейтинг актеров, которые больше всех сыграли негативных персонажей в своей кинокарьере. Об этом сообщает Guarantor loans.

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ТОП-10 кинозлодеев неожиданно возглавил голливудский актер Роберт Де Ниро. На счету 76-летнего артиста 19 ролей.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
GettyImages

На втором месте в рейтинге с 17 ролями оказался 66-летний шведский актер Петер Стормаре.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
GettyImages

На третьей строчке оказался 69-летний американский актер Рон Пермлан, который 16 раз играл негодяев.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
GettyImages

Также в ТОП-10 голливудских актеров-кинозлодеев вошли:

  • Тим Карри - 15 ролей
  • Джеймс Вудс - 15 ролей
  • Винни Джонс - 14 ролей
  • Гэри Олдмен - 14 ролей
  • Кристофер Уокен - 14 ролей
  • Малькольм Макдауэлп - 14 ролей
  • Сэмиэль Л. Джексон - 13 ролей

Ранее были названы имена актеров, которые чаще всех “умирали“ в фильмах.

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Теги: злодеи в кино, рейтинг, Роберт Де Ниро
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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  09.04.2020, 18:51
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А я злодейски пёрнул! Угадайте, кто я?
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