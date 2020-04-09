Узнайте, кто вошел в ТОП-10 кинозлодеев Голливуда.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев GettyImages

В Сети опубликовали рейтинг актеров, которые больше всех сыграли негативных персонажей в своей кинокарьере. Об этом сообщает Guarantor loans.

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ТОП-10 кинозлодеев неожиданно возглавил голливудский актер Роберт Де Ниро. На счету 76-летнего артиста 19 ролей.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев GettyImages

На втором месте в рейтинге с 17 ролями оказался 66-летний шведский актер Петер Стормаре.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев GettyImages

На третьей строчке оказался 69-летний американский актер Рон Пермлан, который 16 раз играл негодяев.

Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев GettyImages

Также в ТОП-10 голливудских актеров-кинозлодеев вошли:

Тим Карри - 15 ролей

Джеймс Вудс - 15 ролей

Винни Джонс - 14 ролей

Гэри Олдмен - 14 ролей

Кристофер Уокен - 14 ролей

Малькольм Макдауэлп - 14 ролей

Сэмиэль Л. Джексон - 13 ролей

Ранее были названы имена актеров, которые чаще всех “умирали“ в фильмах.

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