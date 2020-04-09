Названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев
В Сети опубликовали рейтинг актеров, которые больше всех сыграли негативных персонажей в своей кинокарьере. Об этом сообщает Guarantor loans.
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ТОП-10 кинозлодеев неожиданно возглавил голливудский актер Роберт Де Ниро. На счету 76-летнего артиста 19 ролей.
На втором месте в рейтинге с 17 ролями оказался 66-летний шведский актер Петер Стормаре.
На третьей строчке оказался 69-летний американский актер Рон Пермлан, который 16 раз играл негодяев.
Также в ТОП-10 голливудских актеров-кинозлодеев вошли:
- Тим Карри - 15 ролей
- Джеймс Вудс - 15 ролей
- Винни Джонс - 14 ролей
- Гэри Олдмен - 14 ролей
- Кристофер Уокен - 14 ролей
- Малькольм Макдауэлп - 14 ролей
- Сэмиэль Л. Джексон - 13 ролей
Ранее были названы имена актеров, которые чаще всех “умирали“ в фильмах.
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