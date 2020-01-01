Эксперт "Одруження наосліп" рассказала, как уберечь брак в условиях карантина

Психолог Ирина Кириченко подсказала, как не поссориться на карантине.

Ирина Кириченко, психолог проекта “Одруження наосліп“, который выходит каждый вторник в 22:45 на телеканале “1+1“, дала советы, как находясь вместе на карантине, не поссориться и уберечь семью.

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1. Личное пространство. То что пары и семьи, замкнуты в одном пространстве без возможности выйти, создает много проблем и конфликтных ситуаций, а потребность уединиться остается. Поэтому очень важно зонировать пространство, чтобы у каждого была возможность побыть наедине, выдохнуть.

2. Распределите домашние обязанности. Для многих женщин стало вызовом то, что они остались наедине с бытом и детьми 24/7 без возможности переключиться на что-то другое. Поэтому очень важно, чтобы мужчина не воспринимал карантин, как время отдыха, тогда как женщина тянет на себе все домашние обязанности. Нужно распределить задачи по дому и создать возможность их делегировать в случае необходимости.

3. Ритуалы. Важно, по возможности, сохранить ритуалы, которые были до карантина. Например, если вы привыкли просыпаться, пить кофе и смотреть в окно, то желательно это делать и во время карантина. Это поможет легче адаптироваться к новым реалиям. Устраивайте себе приятные сюрпризы, например, один вечер не готовьте ужин, а закажите пиццу на всю семью или организуйте романтический ужин.

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4. Фильтруйте информационный поток. В социальных сетях и в СМИ практически все новости посвящены одной теме, и это может вызвать панику и чувство тревоги. Из-за того, что мы 24/7 находимся в одном пространстве, мы не можем справиться с эмоциями, страхами, и начинаем их выплескивать на партнера, пытаясь таким образом погасить уровень тревоги. Из-за этого портятся отношения. Важно быть в курсе новостей, но уметь переключаться и фильтровать информацию. Время карантина может быть использовано с пользой. Например, можно читать книги, пройти онлайн-курсы, написать цели на будущее и сделать переоценку ценностей.

5. Принимать решения вместе. Важно, чтобы новые правила жизни в квартире во время карантина создавались совместно. Если только один человек их определит, то это вызовет только раздражение партнера. Это должно быть обсуждение, во время которого все придут к компромиссу.

“Сейчас в социальных сетях “гуляют“ мемы, что как только закончится карантин, все пойдут разводиться. Однако, этого легко избежать. Ведь когда мы влюбляемся, мы одеваем «розовые очки», идеализируем партнера, наделяя теми качествами, которых он не имеет. То же происходит и сейчас, когда мы 24/7 в одном пространстве. Мы можем одеть на себя “черные очки“, а это может быть тоже нереальная, искривленная информация за счет того, что уровень раздражения увеличивается. Лучше после карантина не бежать сразу разводиться, а сначала войти в свой привычный ритм жизни, к которому тоже нужно будет адаптироваться. После чего, дайте себе месяц, а потом принимайте решение - хотите вы расстаться или нет. Очень важно то, как мы воспринимаем любую ситуацию. Нас пугает неизвестность, но карантин закончится, поэтому важно не акцентировать внимание на том, что партнер делает не так, а получить новые навыки“, - советует Ирина.

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