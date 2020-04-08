Автор вирусной песни о ручке, яблоке и ананасе, показал. как правильно мыть руки в карантин .

"Мойте руки!": Комедиант Пико Таро взорвал Сеть новым хитом Скриншот из видео

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Автор яркого хита PPAP, который несколько лет назад стал вирусным, японский комедиант Пико Таро выпустил новую песню о том, что в карантин нужно постоянно мыть руки. Видео на трек PPAP-2020 появилось на канале исполнителя в Youtube.

В кадре Таро, как и в своей знаменитой вирусной видоработе, появляется в ярком наряде со звериным принтом. Антураж ролика также напоминает оригинал, однако в новой версии PPAP артист постоянно демонстрирует, как со всех сторон моет руки с мылом.

В конце видео Таро оптимистично отмечает, что “мы обязательно выиграем“.

За 3 дня в Сети видео набрало около 4,5 млн. просмотров.

Напомним, что оригинальная песня вышла 7 октября 2016 года на лейбле Avex Music Creative и стала вирусным хитом в мировых чартах.Также хит часто пародировали комедийные артисты.

Сингл PPAP получил от СМИ статус нового “Gangnam Style“.

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