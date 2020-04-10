Узнайте, чем удивят участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.

"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск instagram.com/flymax305

В пятницу, 10 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут шестой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк попрощался в Таиланде с Наташей, а остальные восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

10 апреля на индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей прыгнуть с парашютом. А других участниц проекта ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

Смотрите анонс шестого выпуска “Холостяка“ от 10.04.2020:

Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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