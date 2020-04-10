"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск
В пятницу, 10 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут шестой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
Читай также: Топ-10 книг по психологии и самопознанию: Подборка от участницы “Холостяка-10“ Ани
В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк попрощался в Таиланде с Наташей, а остальные восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.
10 апреля на индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей прыгнуть с парашютом. А других участниц проекта ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.
Смотрите анонс шестого выпуска “Холостяка“ от 10.04.2020:
Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил