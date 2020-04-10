Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Узнайте, чем удивят участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть шестой выпуск
instagram.com/flymax305

В пятницу, 10 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут шестой выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: Топ-10 книг по психологии и самопознанию: Подборка от участницы “Холостяка-10“ Ани

В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк попрощался в Таиланде с Наташей, а остальные восемь конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

10 апреля на индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей прыгнуть с парашютом. А других участниц проекта ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

Смотрите анонс шестого выпуска “Холостяка“ от 10.04.2020:

Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10, все выпуски холостяка 10, все выпуски холостяка 2020, смотреть онлайн Холостяк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь