Прыжок с парашютом и море страсти: подробности 6 выпуска реалити "Холостяк-10"

Чем удивят участницы "Холостяка-10" в новом выпуске проекта.

В эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. На индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В этот день девушка полностью раскрепостится и поддастся своим чувствам. Подробности захватывающего свидания – в анонсе.

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В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на “вы“. Но несмотря на боязнь, девушка все же решилась спуститься с самой крутой горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальнее!

“Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом“, – поделится планами Макс.

Узнав об идее свидания, Дана очень испугается:

“Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала“.

Подробности 6 выпуска реалити "Холостяк-10" Пресс-служба

Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе с боязнью экстрима Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

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Кроме того, участницы продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

“Это моя профессия и мое хобби. Это вообще мое все!“ – обрадуется предложению Настя.

Подробности 6 выпуска реалити "Холостяк-10" Пресс-служба

А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Как прошел пятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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