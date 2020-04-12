В новом выпуске станет известно, кто из команды Тины Кароль пройдет в прямые эфиры.

"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 12 апреля, состоится тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 выйдет финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выберет участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.

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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ выступят такие конкурсанты из команды Тины Кароль:

Юрий Самовилов

Дарья Полоротова

Артем Семенов

Даниэль Салем

Ольга Мельник

Виталий Окс

Ульяна Горбачевская

Анна Трубецкая

Марко Квитка

Команда Тины Кароль Скриншот

Команда Тины Кароль Скриншот

Отметим, что MONATIK, Dan Balan и Потап с Настей Каменских уже определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:

Команда MONATIK : Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.

: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли. Команда Dan Balan : Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко. Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Смотрите анонс тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:

Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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