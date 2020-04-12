"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты"
В воскресенье, 12 апреля, состоится тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 выйдет финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выберет участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.
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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.
Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ выступят такие конкурсанты из команды Тины Кароль:
- Юрий Самовилов
- Дарья Полоротова
- Артем Семенов
- Даниэль Салем
- Ольга Мельник
- Виталий Окс
- Ульяна Горбачевская
- Анна Трубецкая
- Марко Квитка
Отметим, что MONATIK, Dan Balan и Потап с Настей Каменских уже определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:
- Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.
- Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
- Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.
Смотрите анонс тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:
Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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