Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
В новом выпуске станет известно, кто из команды Тины Кароль пройдет в прямые эфиры.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты
"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 12 апреля, состоится тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 выйдет финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выберет участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.

Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей

По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ выступят такие конкурсанты из команды Тины Кароль:

  • Юрий Самовилов
  • Дарья Полоротова
  • Артем Семенов
  • Даниэль Салем
  • Ольга Мельник
  • Виталий Окс
  • Ульяна Горбачевская
  • Анна Трубецкая
  • Марко Квитка

Команда Тины Кароль
Команда Тины Кароль
Скриншот

Команда Тины Кароль
Команда Тины Кароль
Скриншот

Отметим, что MONATIK, Dan Balan и Потап с Настей Каменских уже определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:

  • Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.
  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
  • Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Смотрите анонс тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:

Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь