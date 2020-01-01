Новое звучание “пьянящего” хита: AVIATOR представляет танцевальную версию “Коктейля”

Диджеи Denis Misharov & Sanchis выпустили ремикс на песню группы AVIATOR “Коктейль”.

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Диджейский тандем Denis Misharov & Sanchis смиксовал откровенный трек группы AVIATOR “Коктейль”. Песня в такой обработке приобрела ещё более драйвовое настроение и танцевальные мотивы, которые станут максимально актуальными именно сейчас, когда весна — в самом разгаре!

- Ремикс “нашёл” нас несколько случайно. Ребята прислали нам его, заметив, что их очень вдохновила оригинальная песня. А мы и не против! - улыбаются “авиаторы” Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк. - Тем более, что им удалось вложить в него кач традиционной дискотеки и сохранить настроение оригинала. Мы уверены, что слушателям придётся по душе такое звучание песни!

Артисты добавляют: в ситуации общего карантина атмосферу танцпола несложно перенести и к себе домой. Главное - желание и настроение! А их как раз и поможет создать свежий ремикс.

Трек “COCKTAIL (Denis Misharov & Sanchis Remix)” уже доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС.

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