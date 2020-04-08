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Во Львове бездомный убил солиста рок-группы "Лесик Band"

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Украинского артиста Александра Дацюка убили на остановке общественного транспорта.
Во Львове бездомный убил солиста рок-группы "Лесик Band"
Во Львове бездомный убил солиста рок-группы "Лесик Band"
facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове был жестоко убит лидер украинской рок-группы “Лесик Band“ Александр Дацюк. Трагедия случилась вечером во вторник, 7 апреля. На остановке общественного транспорта на музыканта напал бездомный с ножом.

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Первым о проишествии сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО “Варта-1“ Игорь Зинкевич. По его словам, мужчину, который набросился на Александра, уже задержали полицейские. Сам Дацюк был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями в области сердца в одну из львовских больниц. Однако медикам не удалось его спасти.

“P.S. Олександр Дацюк помер, співчуття родині ! 07.04.2020 о 21:00 По Вул. Героїв УПА 76, на зупинці колишнього заводу кінескоп, чоловік ( з слів поліції безхатченко ) напав і підрізав Лесика з гурту Лесик бенд ( Олександр Дацюк ), поліція чоловіка затримали і вилучили ніж, проводять слідчі дії. Самого ж Лесика по словам поліцейських наразі направлень у 8 лікарню і він зараз на операційному столі, два ножових проникаючих поранень в область серця. Самого безхатченки опізнали він колишній житель Вул. Героїв УПА 78 - затриманий направлений в Франківський Райвіділ“, - сообщил Игорь Зинкевич.

Во Львове бездомный убил солиста рок-группы
Во Львове бездомный убил солиста рок-группы "Лесик Band"
Скриншот

Позже информацию о смерти лидера “Лесик Band“ подтвердила его дочь Кристина Дацюк.

“Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якось покидька. У зв'язку з карантином ми звісно не будем робити пишного прощання“, - написала она в Facebook.

Во Львове бездомный убил солиста рок-группы
Во Львове бездомный убил солиста рок-группы "Лесик Band"
Скриншот

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Александр Дацюк был бессменным лидером  рок-группы “Лесик Band“ со времен ее основания в 1990 году. Самые известные хиты львовского коллектива:  “Співали ящури“, “Кошмарний сон“, “Гуляли“, “Рекет“, “Весна застою“ и “Бразілія“.

Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет умер отец Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук.

 

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Теги: убийство, Александр Дацюк, Лесик Band
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.04.2020, 12:48
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а не куй волать спиванки в вухо коли настрою нема!!!! бо стали мриять шо мисто Христа зайняли! Тут и повиснэте плять!
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