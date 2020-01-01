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Дочь Мерил Стрип рассталась с мужем через полтора месяца после свадьбы

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Грейс Гаммер подала на развод с Тэйем Стрэтэйрном.
Дочь Мерил Стрип рассталась с мужем через полтора месяца после свадьбы
Дочь Мерил Стрип рассталась с мужем через полтора месяца после свадьбы
Getty Images

Средняя дочь трехкратной обладательницы “Оскара“ Мерил Стрип, актриса Грейс Гаммер разводится с мужем, сыном актера Дэвида Стрэтэйрна, музыкантом Тэйем Стрэтэйрном. Об этом сообщает Us Weekly.

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Как пишет издание,  33-летняя звезда сериала “Мистер Робот“ и 39-летний клавишник тайно поженились 10 июля 2019 года. А 23 марта 2020 года Грейс подала на развод в Верховный суд Калифорнии округа Лос-Анджелес.

В документах Гаммер указала дату расставания с Стрэтэйрном - 21 августа 2019 года. Таким образом, супруги разошлись через 42 дня после свадьбы. Причиной развода актриса назвала “непримиримые разногласия“.

Тэй Стрэтэйрн
Тэй Стрэтэйрн
imdb.com

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой.

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Теги: Мерил Стрип, Грейс Гаммер
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Источник: Ivona bigmir)net

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