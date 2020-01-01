Дженнифер Лопес перенесла свадьбу с Родригесом из-за пандемии

Церемония была запланирована на лето 2020 года.

Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отложила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает издание The Daily Mail, 50-летняя звезда дала онлайн-интервью, в котором заявила, что и сама не знает, когда она сможет стать женой Родригеса. Церемония бракосочетания была запланирована на лето 2020 года. Однако паре пришлось перенести торжество на неопределенной строк.

“Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать“, - призналась Лопес.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес.

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