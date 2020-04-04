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Звезда "Отчаянных домохозяек" показала, как на карантине занимается йогой

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Ева Лонгория опубликовала мотивационное видео.
Звезда "Отчаянных домохозяек" показала, как на карантине занимается йогой
Звезда "Отчаянных домохозяек" показала, как на карантине занимается йогой
Getty Images

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Американская актриса Ева Лонгория как и многие во время карантина остается дома. Звезда “Отчаянных домохозяек“ поделилась способом оставаться в форме и в хорошем настроении. В Инстаграм Ева опубликовала видео, которое точно вдохновит вас на занятия йогой или медитацию.

Одетая в бордовый спортивный костюм Лангория продемонстрировала отличную растяжку и стойку на голове. На самоизоляции знаменитость уделяет время своему физическому и ментальному здоровью. Ведь, как известно, йога помогает сконцентрироваться на положительных эмоциях, и избавиться от насущных проблем и переживаний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namaste 🙏🏼 #HappySaturday

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)


Ранее Ева Лонгория засветила аппетитные ягодицы в купальнике.

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Теги: Ева Лонгория, актриса, карантин
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