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Влад Яма впервые показал свадебное фото

Комментариев: 2
Хореограф тайно женился на любимой в 2014 году.
Влад Яма впервые показал свадебное фото
Влад Яма впервые показал свадебное фото
Instagram

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Влад Яма впервые опубликовал фотографию со своей свадьбы. Хореограф также рассекретил дату брачной церемонии. Оказывается, Влад и Лилиана тайно поженились в 2014 году.

На своей странице в Инстаграм Яма разместил архивный снимок, на котором он одевает на палец любимой свадебное кольцо. Оба счастливо улыбаются.

На Лилиане блестящее свадебное платье и длинная фата. В руках невеста держит букет из белых роз. Влад - в бежевом костюме, белой рубашке и бабочке молочного цвета.

21.09.2014, – коротко написал в публикации Яма.

Влад и Лилиана познакомились в 2007 году. Их отношения длились 7 лет, после чего Влад сделал предложение руки и сердца любимой. Они долго скрывали свой брак и только в 2017 году признались, что тайно поженились. Пара воспитывает сына Леона.

Накануне Влад Яма разыграл подписчиков, показав фото с волосами.

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Теги: Влад Яма, свадьба, хореограф
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.04.2020, 21:10
Оценка:  -1
гость
Она его отстрапонила в первую брачную ночь?
гость  (аноним)  05.04.2020, 21:02
Оценка:  -1
гость
жиdо пздачлен ...
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