Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

Комментариев: 1
В январе знаменитости дали своим отношениям новый шанс.
СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались
СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались
Getty Images

Читай также: Алексей Суханов признался, что встретил свою любовь

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались во второй раз. В январе этого года знаменитости дали своим отношениям новый шанс, но пробыли вместе совсем не много. По информации People, 39-летний актер и 31-летняя певица опять разошлись. 

Они сделали шаг друг другу навстречу и попытались снова быть вместе, но быстро поняли, что лучше идти дальше каждому своей дорогой. Они остались друзьями, - говорит источник.

Напомним, что Ченнинг Татум и Джесси Джей впервые начали встречаться осенью 2018 года, после того как в апреле 2018-го актер расстался со своей бывшей женой Дженной Деван. Однако в декабре прошлого года Ченнинг и Джесси объявили о разрыве отношений.

Через месяц они вновь были замечены вместе во время шоппинга, а позже и вовсе официально стали выходить на светские мероприятия как пара.

Ранее новая избранница Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ченнинг Татум, Джесси Джей, звезды, отношения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.04.2020, 19:09
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Приятно почитать, что делается в мире, в том числе и у наших американских братьев!
А не всякую московитскую куету, дебильное говно про кацапских выблядков
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь