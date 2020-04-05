СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

В январе знаменитости дали своим отношениям новый шанс.

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Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались во второй раз. В январе этого года знаменитости дали своим отношениям новый шанс, но пробыли вместе совсем не много. По информации People, 39-летний актер и 31-летняя певица опять разошлись.

Они сделали шаг друг другу навстречу и попытались снова быть вместе, но быстро поняли, что лучше идти дальше каждому своей дорогой. Они остались друзьями, - говорит источник.

Напомним, что Ченнинг Татум и Джесси Джей впервые начали встречаться осенью 2018 года, после того как в апреле 2018-го актер расстался со своей бывшей женой Дженной Деван. Однако в декабре прошлого года Ченнинг и Джесси объявили о разрыве отношений.

Через месяц они вновь были замечены вместе во время шоппинга, а позже и вовсе официально стали выходить на светские мероприятия как пара.

Ранее новая избранница Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения.

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