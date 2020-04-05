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Песня дня: Линдси Лохан выпустила новый сингл после 12-летнего перерыва

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Слушайте новую песню Линдси Лохан - Back To Me.
Линдси Лохан
Линдси Лохан
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Американская актриса и певица Линдси Лохан порадовала поклонников новым синглом. Спустя 12 лет знаменитость выпустила свежий сингл, который получил название Back To Me. Композиция была опубликована на YouTube-канале Лохан 2 апреля.

Свой предыдущий сингл Линдси выпустила в 2008 году. Back To Me стал для певицы своеобразным переходом к новому этапу ее жизни.

В моей жизни было много разорванных страниц. Я была слабой и надломленной, но теперь я возвращаюсь к себе настоящей, - говорит 33-летняя артистка.

Ранее MONATIK показал, как проводит время на карантине с детьми.

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Теги: Линдси Лохан, певица, сингл
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