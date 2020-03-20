Артист поделился милым видео в Инстаграм.

MONATIK показал, как проводит время на карантине с детьми Instagram

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MONATIK рассказал, как проводит время с двумя детьми во время карантина. Популярный исполнитель устраивает сыновьям Данилу и Платону интересные эстафеты и обучает малышей трюкам.

Мы строим дома из диванов, переворачиваем все с пацанами. Мы придумываем какие-то эстафеты, выкладываем игрушки и перебегаем их на время, – рассказал артист в интервью для “Светской жизни“.

Супруга певца Ирина Монатик опубликовала видео в Инстаграм, где видно, как звездный папа проводит время с сыновьями и учит их прыгать на батуте.

У нас уже есть один ритм. Они уже делают некоторые трюки. Старший уже почти научился стоять на голове. Сейчас у него уже будет второй уровень – учиться стоять на руках. А после этого можно уже делать очень классные вещи. Я ему даю то, что я могу показать и что ему может быть интересно, - комментирует MONATIK.

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