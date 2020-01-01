"Супер Діма": Дима Коляденко представил новый позитивный трек

Дима Коляденко презентовал новую песню сразу в двух вариантах!

Яркий и эпатажный Дима Коляденко порадовал поклонников новой песней, которая имеет шансы стать суперхитом - “СУПЕР ДІМА“! Артист записал песню сразу в двух вариантах. Автор и композитор трека - Алексей Малахов. Песня была записана на киевской студии “Iksiy Music“ под чутким руководством Андрея Игнатченко.

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“Супер Діма“ - яркая, драйвовая, танцевальная и модная песня. В ней очень много позитива и праздника, которого сейчас так не хватает людям! Трек “Супер Дима“ - самая надежная защита для иммунитета и хорошего настроения, для карантина во время короновируса! Музыка - это сильный стимулятор правильного мышления!

“Песня “Супер Дима“ была написана Алексеем Малаховым специально для меня! У меня в репертуаре уже есть его песни, но “Супер Діма“ - настоящий хит от маэстро! Примадонна Ирина Билык, услышав эту песню, сказала: "Это он специально для тебя написал? Ты опять будешь петь про себя? Вау! Это твоя песня на 1000000!“ На что я ответил "Да!“ - поделился Дима Коляденко.

Слушать Дима Коляденко “Супер Діма“ (украинская версия) онлайн

“Мне кажется, что новый сингл “Супер Діма“ - это хит “Дима Коляденко“ номер 2! Ведь хит “Дима Коляденко“ знают все! Я на своих концертах пою его по несколько раз за вечер, так эта песня нравится публике! Надеюсь, что песню “Супер Дима“ зрители тоже полюбят и с удовольствием будут слушать и подпевать! Хочу чтобы ее пели в караоке, дома, для настроения. Каждый может напевать свое имя в песне!“ - дополнил Коляденко.

Сингл “Супер Дима“ уже доступен в двух версиях для прослушивания и скачивания на всех музыкальных платформах.

Слушать Дима Коляденко “Супер Діма“ (русская версия) онлайн

Напомним, ранее Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык.

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