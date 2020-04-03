Узнайте, чем удивит новый выпуск романтического реалити-шоу.

"Холостяк-10": Где и когда смотреть пятый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 3 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет пятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк вместе с участницами отправился в Таиланд. Шоу покинула Юлия, а остальные девять конкурсанток продолжат борьбу за сердце Холостяка в новом выпуске.

Участники "Холостяка" instagram.com/holostyakstb

Так, 3 апреля, на групповое свидание в азиатский аквапарк Макс позовет Наташу, Дану и Дашу. У девушек будет возможность принять участие в специальной бонусной программ, где можно выиграть мороженое на двоих с Максом, коктейль на двоих и даже массаж.

Смотрите анонс пятого выпуска “Холостяка“ от 3.04.2020:

Как прошел четвертый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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