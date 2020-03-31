Идрис Эльба и его жена победили коронавирус

Британский актер сообщил о выздоровлении.

В понедельник, 16 марта, у голливудского актера Идриса Эльбы обнаружили коронавирус. Позже стало известно, что жена артиста Сабрина Доуре заразилась от него потому, что не захотела оставлять любимого в изоляции одного.

Читай также: 71-летний принц Чарльз выздоровел от коронавируса - СМИ

А сегодня, 1 апреля, Идрис сообщил, что у него и супруги больше нет симптомов коронавируса. Об этом Эльба рассказал в видеообращении на своей странице в Twitter.

В ролике Эльба заявил, что худшее уже позади, однако он все еще на карантине и не может улететь домой. Кроме того, знаменитость признался, что страдает астмой. Поэтому он очень беспокоился из-за симптомов коронавируса.

Ранее Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.