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Идрис Эльба и его жена победили коронавирус

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Британский актер сообщил о выздоровлении.
Идрис Эльба и его жена победили коронавирус
Идрис Эльба и его жена победили коронавирус
Getty Images

В понедельник, 16 марта, у голливудского актера Идриса Эльбы обнаружили коронавирус. Позже стало известно, что жена артиста Сабрина Доуре заразилась от него потому, что не захотела оставлять любимого в изоляции одного.

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А сегодня, 1 апреля, Идрис сообщил, что у него и супруги больше нет симптомов коронавируса. Об этом Эльба рассказал в видеообращении на своей странице в Twitter.

В ролике Эльба заявил, что худшее уже позади, однако он все еще на карантине и не может улететь домой. Кроме того, знаменитость признался, что страдает астмой. Поэтому он очень беспокоился из-за симптомов коронавируса.

Ранее Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19.

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Теги: Идрис Эльба, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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