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"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн

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Узнайте, кто пройдет в прямые эфиры из команды Потапа и Насти Каменских.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
instagram.com/kamenskux

В воскресенье, 5 апреля, выйдет двенадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 покажут третью часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Потап и Настя Каменских определился, какие участники их команды станут четвертьфиналистами.

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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ мы увидим выступления таких вокалистов из команды Потапа и Насти Каменских:

  • Анастасия Картвелишвили
  • Ерлан Баибазаров
  • Руслана Калашникова
  • Карина Балашова
  • Екатерина Степура
  • Максим Перепелица
  • Юлия Коровко
  • Олеся Лейченко
  • Тоня Сова

Команда Потапа и Насти Каменских
Команда Потапа и Насти Каменских
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Потапа и Насти Каменских
Команда Потапа и Насти Каменских
instagram.com/goloskrainy_official

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Отметим, что MONATIK и Dan Balan уже определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:

  • Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.
  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Смотрите анонс двенадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 5.04.2020:

Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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