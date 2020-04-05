"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
В воскресенье, 5 апреля, выйдет двенадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 покажут третью часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Потап и Настя Каменских определился, какие участники их команды станут четвертьфиналистами.
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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.
Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ мы увидим выступления таких вокалистов из команды Потапа и Насти Каменских:
- Анастасия Картвелишвили
- Ерлан Баибазаров
- Руслана Калашникова
- Карина Балашова
- Екатерина Степура
- Максим Перепелица
- Юлия Коровко
- Олеся Лейченко
- Тоня Сова
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Отметим, что MONATIK и Dan Balan уже определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:
- Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.
- Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
Смотрите анонс двенадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 5.04.2020:
Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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