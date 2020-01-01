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Андрей Бойко презентовал новый трек "Не просто так" - видео

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Откровенная правда, о которой долго молчал артист.
Андрей Бойко презентовал новый трек "Не просто так" - видео
Андрей Бойко презентовал новый трек "Не просто так" - видео
Пресс-служба

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Андрей Бойко представляет премьеру трека “Не просто так“, который написал ещё прошлой весной и держал его в тайне. Сейчас артист его усовершенствовал, доработал и добавил жизненные воспоминания.

 ⁃ Мне очень хотелось представить эту песню в нужное время и в подходящий момент. Я многое пережил в жизни и мне необходимо было все переосмыслить и убедиться, что этот трек имеет право на жизнь. 

По словам артиста, на написание песни “Не просто так“ его вдохновил Трэвис  Скотт своим звучанием и обработкой. Если вслушаться в каждое слово, то можно явно понять, что трек - отголоски реальной жизни Андрея, где он поёт о расставании, о девушке, о своём отце, которого совсем недавно потерял и который им всегда гордился. 

Музыкальная новинка “Не просто так“ уже доступна в ITunes.

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Теги: Андрей Бойко
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Источник: Ivona bigmir)net

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