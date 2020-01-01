Шоу получило название "Europe Shine a Light".

"Евровидение 2020": В день финала покажут специальную программу с участниками eurovision.tv

Европейский вещательный союз принял решение создать альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

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В день финала, 16 мая, создатели “Евровидения 2020“ покажут специальную программу “Europe Shine a Light“ со всеми участниками. Отмечается, что в 2-часовом шоу можно увидеть не только отрывки конкурсных песен, но и участников конкурса в трансляции из своих стран.

Все участники "Евровидения 2020" eurovision.tv

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Шоу проведут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были стать ведущими “Евровидения 2020“. Специальные вставки создаст Никки де Джагер, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

Ведущие "Евровидения 2020" eurovision.tv

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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