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"Евровидение 2020": В день финала покажут специальную программу с участниками

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Шоу получило название "Europe Shine a Light".
"Евровидение 2020": В день финала покажут специальную программу с участниками
"Евровидение 2020": В день финала покажут специальную программу с участниками
eurovision.tv

Европейский вещательный союз принял решение создать альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

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В день финала, 16 мая, создатели “Евровидения 2020“  покажут специальную программу “Europe Shine a Light“ со всеми участниками. Отмечается, что в 2-часовом шоу можно увидеть не только отрывки конкурсных песен, но и участников конкурса в трансляции из своих стран.

Все участники
Все участники "Евровидения 2020"
eurovision.tv

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Шоу проведут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были стать ведущими “Евровидения 2020“. Специальные вставки создаст Никки де Джагер, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

Ведущие
Ведущие "Евровидения 2020"
eurovision.tv

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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Теги: Евровидение 2020, Europe Shine a Light
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Источник: Ivona bigmir)net

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