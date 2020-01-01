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М1 подготовил спецпроект ко дню рождения MONATIKa и покажет его стадионное шоу

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Оставайся дома - и празднуй, танцуя, вместе с главным музыкальным каналом страны!
М1 подготовил спецпроект ко дню рождения MONATIKa и покажет его стадионное шоу
М1 подготовил спецпроект ко дню рождения MONATIKa и покажет его стадионное шоу
Пресс-служба

Автор резонансных танцевальных хитов, которые вдохновляют танцевать даже тех, кто раньше не умел танцевать. “Певец года” по версии “M1 Music Awards. П’ять”, мультиартист, композитор, саундпродюсер и главный мечтатель украинской музыкальной сцены! 1 апреля MONATIK будет праздновать свой день рождения. Телеканал М1 приглашает присоединиться к этому позитивному событию!

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Начиная с 19:30, смотри специальный проект “MONATIK. РИТМОLOVE”. Советуем делать его погромче, потому что, кроме интересной информации об артисте-феномене, он будет включать в себя все его клипы.

В 20:00 ловите ритм вместе со стадионным шоу MONATIK “LOVE IT ритм” - знаковым событием для украинской музыкальной индустрии. Сольное шоу исполнителя на центральной арене Украины - НСК “Олимпийский”, который тогда посетило более 60 тысяч человек - навсегда вошло в историю. Впервые артист “made in Ukraine” подготовил шоу такого масштаба!

1 апреля, 19:30 - спецпроект “MONATIK. РИТМОLOVE”

1 апреля, 20:00 - шоу “LOVE IT ритм”

М1 подготовил спецпроект ко дню рождения MONATIKa и покажет его стадионное шоу
М1 подготовил спецпроект ко дню рождения MONATIKa и покажет его стадионное шоу
Пресс-служба

Напомним, ранее MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020.

 

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivona bigmir)net

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