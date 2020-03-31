Ведущая "Кто против блондинок?" на пару со звездным игроком – профессиональным романтиком Григорием Решетником – вспомнили о первом "поцелуйном" опыте.

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Когда на бой к блондинкам выходит телеведущий Григорий Решетник, бой превращается в заигрывания. А романтика витает в воздухе. Не удивительно, что во время съемок выпуска шоу Нового канала «Кто против блондинок?» с Гришей разговоры велись исключительно пикантные. К примеру, о поцелуях.

– Впервые я поцеловался в 9 лет. Кажется, с помидором, – смеется Григорий Решетник. – А так, чтобы с девушкой, это лет в 16... Но вообще считаю, что мои первые настоящие поцелуи начались, когда мы познакомились с женой. А все, что было до, это так – репетиция, подготовка. Ведь нужно быть готовым к встрече с любовью своей жизни

Леся Никитюк о своем первом поцелуе: "Три часа мыла язык мылом!" Pinterest.com

– Первый раз я училась целоваться по-взрослому в летнем детском лагере, – вспоминает ведущая Нового канала. – Естественно, обучение происходило во время игры в «бутылочку». А после этого мы с девочками побежали в женскую палату и три часа мыли языки мылом (смеется).

А вот ведущая «Кто против блондинок?» Леся Никитюк точно помнит историю своих первых поцелуев.

Еще больше откровений звезд и романтических воспоминаний – сегодня в 19:00 в новом выпуске шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Ранее мы писали, как Леся Никитюк убирает квартиру.

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