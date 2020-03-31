Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк о своем первом поцелуе: "Три часа мыла язык мылом!"

Комментариев: 3
Ведущая "Кто против блондинок?" на пару со звездным игроком – профессиональным романтиком Григорием Решетником – вспомнили о первом "поцелуйном" опыте.
Леся Никитюк о своем первом поцелуе: "Три часа мыла язык мылом!"
Леся Никитюк о своем первом поцелуе: "Три часа мыла язык мылом!"
Pinterest.com

Читай также: Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы

Когда на бой к блондинкам выходит телеведущий Григорий Решетник, бой превращается в заигрывания. А романтика витает в воздухе. Не удивительно, что во время съемок выпуска шоу Нового канала «Кто против блондинок?» с Гришей разговоры велись исключительно пикантные. К примеру, о поцелуях.

 – Впервые я поцеловался в 9 лет. Кажется, с помидором, – смеется Григорий Решетник. – А так, чтобы с девушкой, это лет в 16... Но вообще считаю, что мои первые настоящие поцелуи начались, когда мы познакомились с женой. А все, что было до, это так – репетиция, подготовка. Ведь нужно быть готовым к встрече с любовью своей жизни

Леся Никитюк о своем первом поцелуе:
Леся Никитюк о своем первом поцелуе: "Три часа мыла язык мылом!"
Pinterest.com

А вот ведущая «Кто против блондинок?» Леся Никитюк точно помнит историю своих первых поцелуев.

 – Первый раз я училась целоваться по-взрослому в летнем детском лагере, – вспоминает ведущая Нового канала. – Естественно, обучение происходило во время игры в «бутылочку». А после этого мы с девочками побежали в женскую палату и три часа мыли языки мылом (смеется).

Еще больше откровений звезд и романтических воспоминаний – сегодня в 19:00 в новом выпуске шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Ранее мы писали, как Леся Никитюк убирает квартиру. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, кто против блондинок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  31.03.2020, 17:47
Оценка:  0
гость
ВНЕЗАПНО... А ЧТО ЦЕЛОВАЛА?
гость  (аноним)  31.03.2020, 16:56
Оценка:  0
гость
леско, поцілуй мене в сраку і я год її мить не буду!!! Гии
гость  (аноним)  31.03.2020, 16:36
Оценка:  0
гость
Сколько ж она будет мыть пизду после первого траха?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь