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Эротика в респираторе: Бьянка презентовала провокационный клип "Пандемия"

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Артистка показала яркое видео на шуточную песню о коронавирусе .

Эротика в респираторе: Бьянка презентовала провокационный клип
Эротика в респираторе: Бьянка презентовала провокационный клип "Пандемия"
instagram.com/biankarnb

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Украинские артисты продолжают творить на актуальные темы, с которыми мир столкнулся в последние несколько месяцев. Так, сегодня, 31 марта, Бьянка выпустила яркий клип на песню “Коронавирус“, в котором предстала в присущей ей эпатажной стилистике: певица вместе с подтанцовкой эротично отплясывает в откровенных боди с респираторами на лице.

Ролик появился на Youtube. В описании к видео певица отметила, что в с помощью яркого клипа на шутливую песню хотела отвлечь поклонников от чрезмерных переживаний.

Ну ура же люди:)!! этот момент настал! единственный видос к которому мы не готовились месяц а то и больше! за день записали трэк) от и до! за день сняли видос от и до без всяких рефов и нервов! мы насладились и вы надеюсь тоже получите легкость и кайф💋💋💋
спасибо ОГРОМНОЕ! НЕБЕСНОЕ!

В это непростое время, хочу вас порадовать новым клипом) Уверена, он поднимет ваше настроение и отвлечёт от грустных мыслей💋💋💋🎼🎼 Когда я писала песню... сама не понимала, на сколько все серьезно! Уважайте друг друга! Выходите из дома только в случае крайней необходимости!! Будьте здоровы! Люблю вас, - написала Бьянка.

Внимание!!! В видео есть нецензурная лексика!

Ранее мы писали, что Настя Каменских записала дома клип о карантине. 

 

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Теги: премьера клипа, карантин, коронавирус, Бьянка
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Источник: IVONА bigmir)net

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