Первый выпуск состоится в пятницу, 3 апреля.

20 марта Европейский вещательный союз заявил о намерении создать альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. А на днях стало известно, что создатели песенного конкурса решили запустить серию онлайн-концертов участников “Евровидения“ разных лет. Об этом сообщается на официальном сайте “Евровидения“.

Читай также: Участники “Евровидения 2021“ напишут новые песни

В публикации говорится, что первый концерт в YouTube состоится уже в эту пятницу, 3 апреля. Каждый участник должен будет исполнит по две песни - ту, с которой выступал на “Евровидении“ и кавер-версию на любую композицию песенного конкурса. Отмечается, что артист выбирает 4 песни, на которые хочет сделать кавер, а пользователи Сети выбирают путем голосования, какую из этих композиций стоит включит в концерт. В первом эпизоде онлайн-концертов примет участие представитель Ирландии в 2018 году - Райан О'Шонесси.

Организаторы "Евровидения 2020" устроят онлайн-концерты Скриншот

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.