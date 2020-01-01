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Организаторы "Евровидения 2020" устроят онлайн-концерты

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Первый выпуск состоится в пятницу, 3 апреля.
Организаторы "Евровидения 2020" устроят онлайн-концерты
Организаторы "Евровидения 2020" устроят онлайн-концерты
twitter.com/Eurovision

20 марта Европейский вещательный союз заявил о намерении создать альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. А на днях стало известно, что создатели песенного конкурса решили запустить серию онлайн-концертов участников “Евровидения“ разных лет. Об этом сообщается на официальном сайте “Евровидения“.

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В публикации говорится, что первый концерт в YouTube состоится уже в эту пятницу, 3 апреля. Каждый участник должен будет исполнит по две песни - ту, с которой выступал на “Евровидении“ и кавер-версию на любую композицию песенного конкурса. Отмечается, что артист выбирает 4 песни, на которые хочет сделать кавер, а пользователи Сети выбирают путем голосования, какую из этих композиций стоит включит в концерт. В первом эпизоде онлайн-концертов примет участие представитель Ирландии в 2018 году - Райан О'Шонесси.

Организаторы
Организаторы "Евровидения 2020" устроят онлайн-концерты
Скриншот

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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